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Я не знаю, кто такой Курченко - Саакашвили

Вторник, 5 декабря 2017, 19:13

Михеил Саакашвили заявил, что не знает, кто такой Сергей Курченко и уверяет, что обнародованная запись разговора экс-президента Грузии с ним поддельная.

Об этом он заявил на площади возле Верховной Рады.

"Я вообще не знаю, кто такой Курченко. Я с ним не общался, я не знаю как он выглядит и у меня нет ничего общего (с ним - ред.). Я знаю Путина, могли бы сделать мое аудио с Путиным", - рассказал Саакашвили.

По его словам, представитель президента Петра Порошенко угрожал ему созданием компромата.

"Они испугались марша на прошлой неделе. Ранее Порошенко присылал ко мне Грановского, который прямо угрожал, что если я не уберусь из страны, если я не прекращу говорить о коррупции, особенно в военной сфере, то они создадут компромат и они все выкинут по линии СБУ", - утверждает экс-президент Грузии.

Он заявил, что будет оставаться под Радой.

"У меня план оставаться здесь. Я призываю людей присоединяться, многие едут из регионов. Мы будем оставаться и требовать от парламента разобраться с лживыми правоохранителями и начать процедуру импичмента за кражи Порошенко", - подытожил Саакашвили.

Как известно, ранее генпрокурор Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.

Генеральная прокуратура передала председателю Национальной полиции Украины постановление об объявлении в розыск Саакашвили.

О ходе событий с задержанием экс-президента Грузии, экс-главы Одесской обладминистрации Украины Саакашвили читайте онлайн УП.

Темы: СаакашвилиКурченкоакции
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