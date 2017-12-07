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Чийгоз и Умеров подают в суд на администрацию Путина

Четверг, 7 декабря 2017, 11:50
Чийгоз и Умеров подают в суд на администрацию Путина

Заместители председателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров планируют в московском суде требовать от администрации президента РФ Владимира Путина объяснений, на каком основании их вывезли из Крыма в Турцию.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"После стремительной "депортации" за пределы Крыма Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, когда их в режиме спецоперации посадили на самолёт и через Анапу отправили в Анкару, выяснилось, что никаких документов об их перемещении российские власти им не выдали", - пишет он.

По словам юриста, единственный документ, который выдали Чийгозу в СИЗО - справка об освобождении. Умеров вообще не получил никаких подтверждающих документов.

"По бумагам, де-юре, Чийгоз и Умеров все еще в Крыму. Единственной документальной зацепкой оказалась ссылка в справке об освобождении Ахтема Чийгоза на указ президента Российской Федерации о помиловании номер 515 от 24.10.2017", - подчеркивает он.

Адвокат напомнил, что защита направила запросы в АП Путина с просьбой разъяснить ситуацию, но там отвечать отказались.

"Иными словами, оба указа о помиловании Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова были засекречены, что лишает их права на реализацию своих прав, в том числе на возвращение домой в Крым", - пишет он.

"В этой связи, в ближайшее время Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров подадут иски к администрации президента Российской Федерации с требованием рассекретить те нормативные акты, которые непосредственно затрагивают их права и свободы", - продолжает Полозов.

По словам юриста, представлять лидеров крымских татар в московском суде будет он.

"Мы потребуем внятного ответа от администрации президента Путина в связи с какими обстоятельствами и на каком основании Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров были вывезены с территории Крыма", - резюмировал адвокат.

Как известно, ранее Умеров и Чийгоз послали запросы в администрацию президента РФ с просьбой объяснить, на каком основании их освободили из-под стражи.

У Путина ответили, что предоставить эти данные "не представляется возможным".

29 ноября, турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Турция обменяла Умерова и Чийгоза на двух россиян, обвиняемых в шпионаже.

25 октября осужденных оккупантами Крыма заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза выдали Турции. Оттуда они отправились в Украину.

До этого они отказались писать прошение о помиловании.

Украинская правда

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Темы: Крымкрымские татарыПутинсуд
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