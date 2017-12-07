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Суд по делу Януковича вызвал на допрос Порошенко, Парубия и Турчинова

Четверг, 7 декабря 2017, 13:55
Суд по делу Януковича вызвал на допрос Порошенко, Парубия и Турчинова

Суд решил допросить по делу о госизмене Виктора Януковича - президента Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова.

Соответствующее решение принял Оболонский райсуд Киева на заседании в четверг, передают "Українські новини".

Также на допрос позовут министра внутренних дел Арсена Авакова и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

Об этом суд попросила сторона обвинения.

По мнению прокуроров, Парубий и Турчинов могут предоставить суду доказательства государственной измены Януковича, а секретарь СНБО еще и сообщить обстоятельства захвата Крыма.

Также прокурор отметил, что только Порошенко не был допрошен на стадии досудебного расследования.

По мнению стороны обвинения, Порошенко может предоставить суду доказательства самоустранения Януковича от поста президента и обстоятельства захвата Крыма Россией.

Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о допросе более 100 свидетелей, однако постановил вызвать только 32 из них.

Кроме того, суд планирует допросить командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-министра обороны Игоря Тенюха, экс-главу Генштаба Владимира Заману, экс-главу Государственной пограничной службы Николая Литвина и бывшего первого замглавы Пограничной службы Павла Шишолина.

Также будут допрошены посол в Польше Андрей Дещица и посол в ООН Владимир Ельченко, заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и экс-замминистра Андрей Олефиров.

Вызваны на допрос депутаты: Рефат Чубаров, Юлий Мамчур (оба - "Блок Петра Порошенко") и Андрей Сенченко ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").

Кроме того, вызван и экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.

Прокуратура пообещала суд обеспечить явку всех свидетелей на допрос.

После этого суд перенес заседание на 11 декабря. На нем планируется исследовать доказательства стороны защиты, а также допросить 2 свидетелей стороны обвинения.

Кто именно будет допрошен, суд не уточнил.

Как известно, среди прочих дел, Януковича подозревают по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

29 июня Оболонский райсуд Киева принял решение о начале специального судебного производства по Януковичу.

5 июля Янукович заявил, что не желает участвовать в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов. 6 июля защита Януковича подал в суд заявление о выходе экс-президента из этого процесса.

Лингвистическая экспертиза не установила в публичных выступлениях экс-президента Виктора Януковича призывы к изменению конституционного строя в Украине.

Темы: ПарубийЯнуковичсуд
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