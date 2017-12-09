Следственные действия с Саакашвили завершены, прокуроры будут просить домашний арест
Прокуратура будет просить суд избрать меру пресечения задержанному лидеру "Руха новых сил" Михеилу Саакашвили в виде домашнего ареста.
Об этом пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган написала в facebook.
"Прокуроры будут ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - сообщила она.
Слідчі дії завершено. Чотири адвокати залишають наразі ІТТ.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 9 грудня 2017 р.
Прокурори готують клопотання до суду
Напомним, мера пресечения задержанному должна быть избрана в течение 72 часов.
Как известно, вечером 8 декабря правоохранители задержали лидера "Руха новых сил" Саакашвили. Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Как уточнила Сарган, ему инкриминируют нарушение по ч 2. статьи 256 - "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".
По словам пресс-секретаря РНС Марьяны Почтар, Саакашвили обыскивали.
В ГПУ сообщили, что следственные действия с задержанным происходят в присутствии его адвокатов.