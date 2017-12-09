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ДТП с авто Дыминского: Мать погибшей больше не имеет никаких претензий

Суббота, 9 декабря 2017, 10:56
ДТП с авто Дыминского: Мать погибшей больше не имеет никаких претензий

Мария Трила - мать погибшей в результате ДТП с участием авто президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского - заявила о полном возмещении убытков в результате ДТП и отсутствии материальных претензий в связи с аварией.

Соответствующее заявление Трилы на имя следователя и прокурора в уголовном производстве по факту ДТП обнародовал на своей странице в Facebook Виктор Василюк - адвокат Андрея Борща, охранника Дыминского, который взял на себя всю вину.

"Наконец удалось извиниться перед мамой девушки, погибшей в ДТП 18 августа 2017 года во Львовский области", - отметил Василюк.

В заявлении отмечается, что убытки в связи ДТП, которое произошло 18 августа 2017 года с участием Трилы Н. Е., возмещены полностью.

"Материальных претензий в связи с указанным ДТП не имею, о чем свидетельствую своей подписью", - подчеркнула мать погибшей и сообщила об отзыве доверенностей, выданных ею третьим лицам на представительство ее интересов в судах и других органах относительно вышеуказанного ДТП.

 

Как известно, 18 августа автомобиль владельца ФК "Карпаты" Петра Дыминского стал участником аварии, в результате которой погибла 31-летняя Наталья Трила.

Тогда вину в наезде на ее автомобиль взял на себя охранник Дыминского Андрей Борщ. Его взяли под стражу, однако накануне решением суда мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест.

Сам Дыминский с 22 августа находится за пределами Украины.

30 августа министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведенная экспертиза ДНК с подушек безопасности в автомобиле показала, что охранник Дыминского, который взял на себя вину за ДТП, не был за рулем в момент аварии.

Решением Печерского райсуда г.Киева от 23 ноября назначена повторная экспертиза биологических материалов по делу о ДТП с участием автомобиля Дыминского, в результате которого погибла женщина.

Украинская правда 

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Темы: ДТП
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