Вопрос заложников: у омбудсмана с опасением восприняли заявление Медведчука

В офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека с осторожностью комментируют перспективы следующего этапа освобождения заложников.



Это пояснил в пятницу в эфире "5 канала" представитель уполномоченного по правам человека Михаил Чаплыга.



"Уже сделано очень много политических заявлений, как на уровне "нормандской четверки", так и на уровне президентов. И мы услышали соответствующие заявления от господина Медведчука, который также озвучивал определенные формулы", – говорит Чаплыга.



"Здесь есть две позиции: обмен может быть осуществлен проще, потому что уже есть отработанные механизмы и верификации, и уверенность в том, что люди не хотят, например, быть перемещены на неподконтрольную территорию, и как это делать на линии соприкосновения", – говорит представитель Валерии Лутковской.

"Есть уже отработанные механизмы так называемой "юридической чистки". Теперь речь только, скажем так, о политическом решении относительно того, когда и по какой формуле это делать, и в случае принятия такого решения дальше будет все быстрее, чем в прошлый раз", – отметил он.



В то же время Чаплыга отметил: "Но, с другой стороны, господин Медведчук в одном из интервью накануне сказал, что ожидает, что политические переговоры будут достаточно сложными, и это вселяет определенные опасения".





Он пояснил, что до 18 января, когда должен состояться первый "политический" раунд переговоров в этом вопросе, говорить о количестве людей в списках преждевременно.

Чаплыга напомнил, что украинской стороне известно местонахождение чуть меньше 100 заложников ОРДЛО, а относительно 500 человек нужно еще осуществлять розыскные мероприятия.

Как известно, кум президента РФ Путина Виктор Медведчук является представителем Украины гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Несмотря на запрет на авиасообщение, только самолет Медведчука имеет возможность курсировать напрямую между Украиной и Россией.

Первый большой этап освобождения украинских заложников состоялся 27 декабря 2017. Украинская сторона передала боевикам Донбасса 233 человек, а забрала 73 человек.

Об активизации переговоров об обмене читайте в нашем материале: Игра Путина и Медведчука. Будет разблокирован обмен пленными

Медведчук уже заявил о втором этапе обмена пленными, который может пройти по формуле "83 на 29".

Путин 10 января провел встречу с Медведчуком.