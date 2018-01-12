Звільнення заручників: в омбудсмана бачать "остороги" в заяві Медведчука

В офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини з обережністю коментують перспективи наступного етапу звільнення заручників.

Це пояснив у п'ятницю в ефірі "5 каналу" представник уповноваженого ВР з прав людини Михайло Чаплига.

"Вже зроблено дуже багато політичних заяв, як на рівні "нормандської четвірки", так і на рівні президентів. І ми почули відповідні заяви від пана Медведчука, який також озвучував певні формули", – каже Чаплига.

"Тут є дві позиції: обмін може бути здійснений простіше, тому що вже є відпрацьовані механізми і верифікації, і впевненість у тому, що люди не хочуть, наприклад, бути переміщеними на непідконтрольну територію, і як це робити на лінії зіткнення. Є вже відпрацьовані механізми так званої "юридичної чистки". Тепер мова лише, скажімо так, про політичне рішення щодо того, коли і за якою формулою це робити. І в разі прийняття такого рішення далі буде все швидше, ніж минулого разу", – зазначив він.

Водночас Чаплига зауважив: "Проте, з іншого боку, пан Медведчук в одному з інтерв'ю напередодні сказав, що очікує, що політичні переговори будуть досить складними, і це вселяє певні остороги".

Він пояснив, що до 18 січня, коли має відбутися перший "політичний" раунд переговорів у цьому питанні, говорити про кількість людей у списках передчасно. Чаплига нагадав, що українській стороні відомо місцезнаходження трохи менше 100 заручників ОРДЛО, а щодо 500 осіб потрібно здійснити розшукові заходи.

Як відомо, кум президента РФ Віктор Медведчук є представником України гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи по Донбасу. Попри заборону на авіасполучення, лише літак Медведчука має змогу курсувати напряму між Україною і Росією.

Перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 особи, а забрала 73 людей.

Про активізацію переговорів про обмін читайте у нашому матеріалі: Гра Путіна та Медведчука. Чи буде розблоковано обмін полоненими

Медведчук вже заявив про другий етап обміну полоненими може пройти за формулою "83 на 29".

Путін 10 січня провів зустріч із Медведчуком. Вони говорили про другий етап обміну, звільнення громадян України, яких тримають на території РФ.