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Горбатюк: Оффшорные компании могут отсудить конфискованные "деньги Януковича"

Понедельник, 15 января 2018, 01:41
Горбатюк: Оффшорные компании могут отсудить конфискованные деньги Януковича

Начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что оффшорные фирмы могут отсудить обратно конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Об этом он сказал в эфире программы "Завтра", передает "Радио Свобода".

"Конечно, если есть фирмы, которые оспаривают и которые получат отказ в этом, и которые могут быть добросовестными так называемыми приобретателями, действительно они могут обращаться в европейские суды и рассчитывать, что европейский суд будет к ним прислушиваться", - подчеркнул прокурор.

Также он отметил, что Генпрокуратура не может начать расследование по факту получения телеканалом Al Jazeera информации о конфискованных $1,5 млрд "деньгах Януковича".

Горбатюк заявил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации "денег Януковича" было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.

Как известно, ранее Al Jazeera обнародовала расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в "младоолигарха"-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а позже подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 миллионов долларов за обнародованное расследование.

Больше о расследовании относительно "денег Януковича" читайте в материале "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко".

Темы: ГенпрокуратураЯнуковичкоррупция
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