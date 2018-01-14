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Горбатюк: ГПУ не может расследовать, как Al Jazeera получила документы о "деньгах Януковича"

Воскресенье, 14 января 2018, 21:35
Горбатюк: ГПУ не может расследовать, как Al Jazeera получила документы о деньгах Януковича

Генпрокуратура не может начать расследование по факту получения телеканалом Al Jazeera информации о конфискованных $1,5 млрд - "деньгах Януковича".

Об этом 14 января в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Он отметил, что лично ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации "денег Януковича" было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.

"На сегодняшний день - с 20 ноября - следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, и Верховная Рада не спешит их продолжать. Соответственно, Генпрокуратура не может зарегистрировать производство по данному факту", - отметил Горбатюк.

Он заявил, что фактами утечки информации должны заниматься полиция или Служба безопасности Украины.

Говоря о сообщениях о конфискации "денег Януковича", Горбатюк отметил, что должен быть подтвержден соответствующий приговор о конфискации, который обнародовала Al Jazeera.

"На сегодняшний день такого подтверждения от государства нет", - напомнил он.

Как известно, ранее Al Jazeera обнародовала расследование, согласно которому нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в "младоолигарха"-беглеца Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича. 

Онищенко сразу открестился от прав на "деньги Януковича", купленных у Курченко, а позже подал в суд на Al Jazeera на сумму 20 миллионов долларов за обнародованное расследование.

Больше о расследовании относительно "денег Януковича" читайте в материале "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко".

Украинская правда

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Темы: ГенпрокуратураЯнуковичОнищенкокоррупция
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