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Лавров извратил Будапештский меморандум и обвинил Украину

Понедельник, 15 января 2018, 10:06
Лавров извратил Будапештский меморандум и обвинил Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что это Украина нарушила свои обязательства, допустив Майдан, а не Россия  Будапештский меморандум.

Об этом он заявил на ежегодной итоговой пресс-конференции в Москве, сообщает корреспондент УНИАН в Российской Федерации.

"Мы много раз отвечали на вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума от 1994 года, в соответствии с котором Украина отказалась от ядерного оружия, а Россия обязалась не применять ядерное оружие против Украины", – отметил Лавров.

"Я напомню, мы так и не применяли и не угрожали ядерным оружием Украине, поэтому никакого нарушения Будапештского меморандума не произошло", – настаивает глава МИД РФ.

По его мнению, Украина параллельно с Будапештским меморандумом взяла на себя в отдельном заявлении обязательства не "поощрять расистские, неонацисткие, ксенофобические тенденции, а то, что произошло после Майдана, имелось грубейшим нарушением этих обязательств наших украинских соседей".

При этом Лавров утверждает, что Россия "заинтересована в выполнении Минских договоренностей в полном объеме, что вписывается в уважение территориальной целостности Украины в ее нынешних границах, сложившихся после референдума в Крыму".

Посол Украины в Австрии Александр Щерба на слова Лаврова процитировал пункт 1 Будапештского меморандума, в котором Россия обязывалась уважать границы Украины, действующие на 1994 год, – то есть включая АРК.

Как известно, в начале 2014 года Россия аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти в Украине и усилив свое военное присутствие на полуострове.

Украина, страны Евросоюза и США не признают незаконный "референдум", который Россия использовала как повод для включения Крыма в свой состав, и ввели санкции против РФ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЛавровмеждународные отношенияКрымМайдан
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