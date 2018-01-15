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В Крыму "прокурор" требует для патриота Украины Балуха 5 лет колонии

Понедельник, 15 января 2018, 12:05

В аннексированном Россией Крыму обвинение просит для активиста Владимира Балуха 5 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии-поселении и штрафа в размере 20 тысяч рублей.

На заседании Раздольненского районного суда прокремлевский "прокурор" заявил, что вина Балуха "полностью доказана", передает "Крым.Реалии".

По мнению обвинителя, в ходе судебного процесса защита "не предоставила ни одного доказательства, свидетельствующего о его (Балуха) невиновности".

При этом, как сообщает корреспондент, в ходе судебного следствия не было рассмотрено ни одного доказательства, указывающего на факт приобретения украинским активистом боеприпасов.

Адвокат Балуха во время прений обратил внимание, что в суде не было опрошено большинство свидетелей обвинения, а полученые в ходе обыска доказательства не могут считаться таковыми, поскольку "добыты с нарушением законодательства".

Защита также заявила, что приговор по делу активиста должен быть оправдательным.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца написала в Twitter: "5 лет за патриотизм ... Оккупант пытается уничтожить всех патриотов Украины".

"Требуем освобождения активиста Владимира Балуха", – добавила она.

Как известно, ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту – 3 года и 7 месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере 10 тысяч рублей.

Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Раздольненский районный суд 1 декабря изменил меру пресечения украинскому активисту на домашний арест в течение двух месяцев.

12 января 2018 года Раздольненский районный суд Крыма завершил судебное следствие по делу украинского активиста Владимира Балуха.

Темы: Крымправа человекасуд
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