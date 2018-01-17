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Гройсман: Как только будет представление на увольнение Насирова - рассмотрим

Среда, 17 января 2018, 12:04

Премьер Владимир Гройсман обещает немедленно вынести на рассмотрение правительства вопрос увольнения председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, как только получит представление.

Об этом он сказал в среду на заседании правительства.

Перед этим министр финансов Александр Данилюк заявил, что внесет представление на увольнение Насирова.

"Еще на правительственном совещании по увольнению Романа Насирова. Хочу сообщить, что было решение, которое должно быть формальное представление. Я сегодня (17 января - ред.) его сделаю с подтверждением двойного гражданства, что является нарушением закона о государственной службе", - сказал он.

После этого Гройсман сказал: "Как я сказал на правительственном совещании, которое мы проводили, процедура - выполняй процедуру, вноси. Как только ты внесешь мне это представление, я внесу его в правительство. Здесь нет вопросов".

Как известно, ранее министр финансов Александр Данилюк пообещал в среду, 17 января, на заседании Кабинета министров поставить вопрос увольнения главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

7 декабря 2017 Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в деле Насирова до 19 января.

В марте 2017 депутат БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что в отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова есть гражданство Великобритании.

Александр Шумілін, УП

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Темы: ГройсманНасиров
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