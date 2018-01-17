Группа Хомутынника осталась без одного штыка в ВР

Депутат Валентин Ничипоренко вышел из группы "Видродження".

Соответствующее объявление сделал спикер ВР Андрей Парубий в конце заседания парламента.

Ничипоренко был избран в парламент в Черкасской области по округу № 199.

Он входил в депутатскую группу "Видродження", которая контролируется Виталием Хомутынником.

Таким образом теперь группа насчитывает 25 депутатов.

Эта группа, а также сам Валентин Ничипоренко голосовали за избрание премьером Владимира Гройсмана, за закон, который позволил экс-главе МВД стать генпрокурором, а также за назначение Луценко на голову ГПУ.

Он был депутатом от Партии регионов с 2012 года по 17 февраля 2014.

Ничипоренко также был в ВР предыдущего созыва и голосовал за законы 16 января 2014. Хотя позже отозвал свой голос за "диктаторские" законы.

Его сын Алексей Ничипоренко был назначен в ГПУ – начальником первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью Главного следственного управления.

По информации из открытых источников, сын депутата курировал направление расследования преступлений против Автомайдана.

Как известно, ранее спикер ВР Андрей Парубий сообщил, что в другую депутатскую группу - "Воля народа", которая находится на грани роспуска из-за недостатка депутатов, должны войти новые нардепы.