Парубий говорит, что есть желающие спасти "Волю народа" от роспуска

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что группа "Воля народа", которую могут распустить из-за нехватки людей, получила заявления от желающих ее пополнить.

Об этом он сообщил журналистам в понедельник.

"Как мне сообщил руководитель группы (Ярослав Москаленко - ред.), у него есть заявления о вхождении в группу, и на этой неделе это заявление будет обязательно объявлено с трибуны Рады", - рассказал спикер.

Парубий сказал, что не знает, сколько таких заявлений и кто именно их подавал.

Как известно, 7 ноября 2017 года Парубий объявил о выходе из состава группы "Воля народа" народного депутата Владимира Литвина.

После выхода Литвина из группы ее количество насчитывает 18 нардепов. Количество человек в группе не может быть меньше, чем количество лиц в наименьшей фракции, которая сформирована в течение первой сессии. На данный момент самые маленькие фракции - 20 человек ("Батькивщина" и "Радикальная партия"). Депутатскую фракцию или группу, состав которой стал меньше минимального количества ее членов, через 15 дней после официального объявления спикер должен распустить.

В сентябре 2017 года Парубий говорил, что в распоряжении аппарата Верховной Рады есть заявления двух нардепов на вхождение в группу "Воля народа".

При этом глава "Воля народа" Ярослав Москаленко отмечает, что искать людей в его группу помогает власть.

Евгений Кизилов, УП