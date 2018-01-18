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Сенатор США: Пришло время, чтобы КНДР боялась следующего шага США

Четверг, 18 января 2018, 00:11

США должны добиться ужесточения санкций против Северной Кореи.

Об этом заявил влиятельный сенатор-республиканец Тед Круз в блоге, обнародованном изданием The Washington Post, сообщает The Hill.

"Мы почти три десятилетия ломаем голову, что в дальнейшем сделает Северная Корея. Пришло время, чтобы КНДР боялась следующего шага США", - отметил Круз.

Законодатель назвал Северную Корею "мафиозным государством", которое - по его словам - зависит от партнеров, которые помогают ей обходить международные санкции и развивать ядерную программу.

Круз призвал усилить экономические санкции и в отношении КНДР, и в отношении банков и других структур, которые поддерживают ее экономически.

Круз похвалил политику в отношении КНДР президента США Дональда Трампа и предостерег от снятия санкций с КНДР с целью позволить стране принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее.

"Граждане США надеются, а наши союзники нуждаются в храбрых лидерах, которые заставят Ким Чен Ына играть по нашим правилам и в указанное нами время", - заявил Круз.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время встречи на уровне министров в канадском Ванкувере заявил, что США настаивают на усилении давления на Пхеньян, чтобы тот согласился сесть за стол переговоров по обеспечению мира на Корейском полуострове.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.

Недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.

В Пекине отрицают поставки нефти и нефтепродуктов КНДР вопреки санкциям Совбеза ООН.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРСШАсанкции
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