Сенатор США: Настав час, щоб КНДР боялась наступного кроку США

США мають домогтися посилення санкцій проти Північної Кореї.

Про це заявив впливовий сенатор-республіканець Тед Круз у блозі, оприлюдненому виданням The Washington Post, повідомляє The Hill.

"Ми майже три десятиліття ламаємо голову, що надалі зробить Північна Корея. Настав час, щоб КНДР боялась наступного кроку США", - відзначив Круз.

Законодавець назвав Північну Корею "мафіозною державою", яка - за його словами - залежить від партнерів, які допомагають їй обходити міжнародні санкції та розвивати ядерну програму.

Круз закликав посилити економічні санкції і щодо КНДР, і щодо банків та інших структур, які підтримують її економічно.

Круз похвалив політику щодо КНДР президента США Дональда Трампа та застеріг від зняття санкцій з КНДР з метою дозволити країні взяти участь у зимовій Олімпіаді у Південній Кореї.

"Громадяни США сподіваються, а наші союзники потребують хоробрих лідерів, які примусять Кім Чен Ина грати за нашими правилами та у вказаний нами час", - заявив Круз.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон під час зустрічі на рівні міністрів у канадському Ванкувері заявив, що США наполягають на посиленні тиску на Пхеньян, щоб той погодився сісти за стіл переговорів щодо забезпечення миру на Корейському півострові.

Як відомо, Рада Безпеки ООН 22 грудня одноголосно прийняла рішення посилити санкції проти Північної Кореї через безперервні ракетні і ядерні випробування в цій країні.

З 1 січня дозволено поставляти в КНДР вже не 2 млн., а лише 500 тисяч барелів палива на рік.

Заборонено ввезення в Північну Корею продовольчої і сільськогосподарської продукції, машин, електричних приладів, землі, каменю і дерева.

Забороняються також поставки Пхеньяну промислового обладнання, транспортних засобів, заліза, сталі та інших металів.

КНДР відкидає нові санкції Радбезу ООН.

Нещодавно ЗМІ Південної Кореї оприлюднили інформацію про те, що супутники виявили китайські кораблі, які передають нафту суднам Північної Кореї.

Після цього президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" тим, що Китай постачає нафту Північній Кореї.

У Пекіні заперечують поставки нафти і нафтопродуктів КНДР всупереч санкціям Ради безпеки ООН.