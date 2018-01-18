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Глава парламента Грузии: Экстрадицию Саакашвили в Киеве не обсуждаем

Четверг, 18 января 2018, 13:02

Находящийся с визитом в Киеве глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что ни на одной его встрече с украинскими властями не обсуждался вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили.

Об этом он сообщил грузинским журналистам в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

По словам грузинского спикера, он уже встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и обсудил с ним вопросы двухстороннего сотрудничества как в политике, так и в экономике.

"Ни на одной встрече у нас не было разговора по этому вопросу (экстрадиции Саакашвили – ред.). Для нас этот вопрос с политической точки зрения неактуальный. Этот вопрос должен решаться в правовом поле. Исходя из этого, не думаю, что это должно быть предметом обсуждения на наших встречах", - заявил он.

По информации пресс-службы парламента Грузии, Кобахидзе в ходе визита в Киев 17-19 января встретится с президентом Украины Петром Порошенко и своим украинским коллегой Андреем Парубием.

Также запланированы встречи с Гройсманом и министром иностранных дел Павлом Климкиным.

Как известно, в начале декабря генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что сейчас никто не собирается депортировать Саакашвили в Грузию.

По словам адвоката Беки Басилии, который защищает интересы Саакашвили в Грузии, сейчас активизировались следственные действия по делу его подзащитного на родине, поэтому скоро бывшего президента Грузии могут экстрадировать.

Темы: ГрузияСаакашвили
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