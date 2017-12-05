Затримання Саакашвілі співпало з активізацією його справи в Грузії

За затриманням екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі може послідувати його екстрадиція до Грузії.

Про це повідомив у вівторок журналістам адвокат Бека Басілія, що захищає його інтереси в грузинському суді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Настільки незаконні дії української влади, що вони цілком можуть екстрадувати Саакашвілі до Грузії, де проти нього в суді ведуться кілька судових процесів", - сказав він.

За словами юриста, зараз в прискореному порядку розглядаються в суді справи про перевищення Саакашвілі службових повноважень. Зокрема, справа про дострокове помилування на посаді президента Грузії чотирьох затриманих співробітників поліції, засуджених за вбивство співробітника банку Сандро Гіргвілані.

"Прокуратура прямо заявила, що до кінця грудня у цій справі буде винесено вирок. Процеси в Україні підозріло збігаються з цим судовим процесом проти Саакашвілі в Грузії", - сказав Басілія.

Голова юридичного комітету парламенту Грузії Ека Беселія розповіла журналістам, що екстрадиція Саакашвілі до Тбілісі може відбутися в рамках двостороннього міждержавного співробітництва.

"Наскільки я знаю, вимога щодо екстрадиції Саакашвілі була надіслана як міністерством юстиції, так і прокуратурою українській стороні. У Грузії раніше судом в одному з порушених проти нього справ було винесено рішення про його затримання і попереднє ув'язнення в разі появи на грузинській території", - сказала Беселія.

Як відомо, вранці 5 грудня соратник екс-президента Грузії Давид Сакварелідзе заявив, що у квартирі лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі на вулиці Костьольній ламають двері і проводять обшук.

Саакашвілі під час обшуку виліз на дах і погрожував, що зістрибне.

Адвоката Саакашвілі Руслана Чорнолуцького та народних депутатів до квартири Саакашвілі не пуситили.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі "озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму".

За даними СБУ, Саакашвілі затриманий в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 ККУ (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності).

Після цього Саакашвілі у супроводі понад десятка осіб вивели з квартири.

Станом на 10:50 Саакашвілі не вивезли – активісти продовжують блокувати автомобіль СБУ з екс-президентом Грузії.