Порошенко прокомментировал принятие закона по Донбассу
Четверг, 18 января 2018, 13:23
Президент Петр Порошенко заявил, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса - это сигнал для оккупированных территорий, что они остаются частью Украины.
Он также поблагодарил парламентариев "за консолидацию" во время голосования.
Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.
Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.
В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант".