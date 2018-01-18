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Порошенко прокомментировал принятие закона по Донбассу

Четверг, 18 января 2018, 13:23

Президент Петр Порошенко заявил, что принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса - это сигнал для оккупированных территорий, что они остаются частью Украины.

Он также поблагодарил парламентариев "за консолидацию" во время голосования.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессора (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант".

Темы: ПорошенкопрезидентДонбассзаконодательство
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