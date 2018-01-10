Россошанский признал вину в убийстве, но не раскаивается – Аброськин

Юрий Россошанский признал себя виновным в убийстве Ирины Ноздровской в селе Демидово, но не раскаивается.



Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на брифинге 10 января.



Он отметил, что причастность семьи Россошанского к преступлению было лишь одной из версий.



По словам Абросиькна, в первые дни после убийства исследовали движение Ноздровской от офиса на улице Банковой до станции метро "Героев Днепра" в Киеве и села Демидов, допрашивали свидетелей по поводу маршрута и про​сматривали видео с камер наблюдений. Почти наверняка установили автобус, в котором ехала Ноздровская.



"В первые дни мы допросили семью Россошанских", – сказал заместитель главы НПУ.



По словам Аброськина, вся семья Россошанских, проживающая на хуторе неподалеку от места убийства, заявила, что была дома и рано легла спать. Но следствие решило, что семья недостаточно откровенна.



В частности, оказалось, что трафик разговора между подозреваемым и его родителями рос 27 декабря, в день вынесения приговора по делу о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, и 29 декабря, в день убийства самой Ноздровской.



Кроме того, следствие установило, что подозреваемый отсутствовал дома несколько часов 29 декабря.



Были назначен более 70 экспертиз. Первые результаты экспертизы ДНК с тела убитой показали причастность подозреваемого к убийству.



Юрий Россошанский признал свою вину уже когда был задержан, констатировал Аброськин, не называя имени подозреваемого и отмечая, что это мужчина 1956 года рождения.



Подозреваемый показал, как он совершал убийство.



"Он вину свою признает, но он не раскаивается", – заявил Аброськин.



В 2017 году его сын сбил сестру Ноздровской, добавил представитель полиции.



Аброськин убежден, что убийство было не продумано, а произошло спонтанно, по стечению обстоятельств.



По его словам, семья Ноздровской сообщала об угрозах Генеральной прокуратуре, после того Дмитрия Россошанского поместили в СИЗО.

Аброськин также подчеркнул, что никто добровольно не содействовал следствию.

Как известно, 1 января полиция сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Выяснилось, что это активистка Ирина Ноздровская, розыск которой объявили 30 декабря. Она погибла от множественных колото-резаных ран.

Ирина Ноздровская несколько лет занималась делом о гибели своей сестрыСветланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года в с. Демидов насмерть сбил племянник главы суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

В мае 2017 года Россошанского приговорили к 7 годам заключения, его защита подала апелляцию. 27 декабря Апелляционный суд Киева отказал ему в освобождении и продлил меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток. Россошанский все еще может выйти на свободу по амнистии.

Вечером 8 января первый замглавы МВД Сергей Яровой сообщил, что полиция установила и задержала подозреваемого в убийстве юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской. Позже адвокат сообщил, что задержали Юрия Россошанского, отца Дмитрия.

Юрий Россошанский признал подозрение и заверил, что на него не давили.



9 января суд арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

В тот же день Ноздровскую похоронили.