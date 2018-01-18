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Суд по Сущенко начнется не раньше февраля - Фейгин

Четверг, 18 января 2018, 19:01

Адвокат и задержанный в России украинский журналист Роман Сущенко не успевают ознакомиться с материалами дела до конца января, поэтому суд начнется не раньше февраля.

Об этом сообщил адвокат Сущенко Марк Фейгин, передает "Укринформ".

"Мы с моим подзащитным все-таки не успеваем до конца января ознакомиться с материалами дела. Поэтому суд начнется не раньше февраля. А поскольку текущий срок ареста истекает 30 января, то будет еще одно продление ареста в Мосгорсуде. Вероятно, заседание по этому поводу состоится где 25-27 января", - рассказал адвокат.

Он уточнил, что суд 18 января 2018 не только отклонил апелляцию на продление ареста Сущенко, но и в очередной раз отклонил ходатайство о предоставлении консулу Украины в Москве Геннадию Брескаленку статуса общественного защитника (официально - статус "другого лица" в команде защиты).

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

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Темы: СущенкоРосcиясуд
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