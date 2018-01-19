На лечении остаются 46 освобожденных из ОРДЛО украинцев

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Пятница, 19 января 2018, 14:24

В украинских медицинских учреждениях остается 46 из 73 заложников, освобожденных из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявила на брифинге руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников антитеррористической операции Наталия Зарецкая, сообщает "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня 46 человек, как военных, так и гражданских, освобожденных после вынужденной изоляции продолжают пребывать в медицинских учреждениях", - сказала она.

Зарецкая отметила, что остающиеся в медучреждениях проходят лечение и комплекс постизоляционной разгрузки – специальных мер для тех, кто подвергался вынужденной изоляции.

По ее словам, 9 человек проходят лечение в регионах, остальные – в Киеве.

Темы: заложники
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