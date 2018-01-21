"СПРОСТУВАННЯ



За цією адресою в мережі інтернет "Українська правда" розмістила недостовірну інформацію відносно української юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансбуд". Дана інформація визнана недостовірною судом."

Национальная киностудия им. Довженко заявляет о попытке передачи части ее земельного участка компании "Трансбуд".

Как говорится на сайте киностудии, 12 декабря 2017 года решение о выделении участка ООО "Трансбуд" было принято земельной комиссией Киевсовета.

"На комиссии Киевского городского совета присутствовали представители киностудии, которые были категорически против отчуждения земли. Сначала депутаты прислушались к аргументам пользователей земли и не поддержали выделение участка ООО "Трансбуд", но после того как представители киностудии ушли с заседания, депутат Владислав Михайленко с голоса поднял вопрос о переголосовании, и в конце концов решение было принято", - заявляют в киностудии.

22 января проект решения должен рассматриваться на комиссии топливно-энергетического комплекса под председательством Владимира Бондаренко.

Как объясняют в киностудии, в 1997 году было заключено соглашение между государственной киностудией им. А.Довженка и ООО "Бомонд-АЗС". Суть соглашения заключалась в том, что киностудия предоставляет в аренду подвал и цистерны для заправки автомобилей, которые были в ее собственности, а компания покупает топливо, следит за инфраструктурой и обслуживает автозаправку. Прибыль распределяется между партнерами.

В сообщении отмечается, что условия договора между киностудией и ООО "Бомонд-АЗС" не предусматривали переход права собственности имущества.

"А в 2005 году появляется неизвестное судебное решение (в реестре судебных решений - отсутствует), о том, что государственный подвал уже не государственный, а частный", - отметили в киностудии.

В дальнейшем подвал продавался еще несколько раз. В 2008 году собственником помещения стала компания "Трансбуд".

"Далее становится интереснее. Компания "Трансбуд" подает документы в Киевгорсовет на выделение земельного участка, который находится в пределах площади, которую киностудия им. Довженко получила еще в 1952 году. ООО "Трансбуд" хочет получить землю на основании того, что у них есть застройка на этом участке", - отметили в киностудии.

Там заявляют, что в пользовании государственного предприятия "Национальная киностудия художественных фильмов имени Александра Довженко" находится земельный участок по адресу: проспект Победы 44, площадь - 15,9984 га.

В киностудии отмечают, что согласно информации, полученной через сервис YouControl, ООО "Трансбуд" является кипрской компанией.

Как известно, в августе 2017 года "Зеркало недели" сообщило, что в перечень объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в течение 2017-2020 годы, вошел ряд украинских государственных цирков и киностудий, в частности - Национальный цирк Украины и Национальная киностудия им. Александра Довженко.

В Минкульте заявили, что не планируют в ближайшее время вносить предложения по приватизации государственных цирковых и кинопредприятий, а киностудию Довженко нельзя приватизировать вообще, поскольку она имеет статус национальной.

В министерстве экономического развития и торговли "Украинской правде" объяснили, что намерения государства о продаже киностудии им.О. Довженко носят долгосрочную перспективу.