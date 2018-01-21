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Кіностудія Довженка заявляє, що її землю хочуть віддати

Неділя, 21 січня 2018, 08:05
Кіностудія Довженка заявляє, що її землю хочуть віддати

"СПРОСТУВАННЯ

За цією адресою в мережі інтернет "Українська правда" розмістила недостовірну інформацію відносно української юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансбуд". Дана інформація визнана недостовірною судом."

 
 
 

 
 


Національна кіностудія ім.Довженка заявляє про спробу передачі частини її земельної ділянки компанії "Трансбуд".

Як йдеться на сайті кіностудії, 12 грудня 2017 року виділення ділянки ТОВ "Трансбуд" було прийнято земельною комісією Київради.

"На комісії Київської міської ради були присутні представники кіностудії, які були категорично проти відчуження землі. Спочатку депутати дослухались до аргументів користувачів землі та не підтримали виділення ділянки ТОВ "Трансбуд", але після того як представники кіностудії пішли з засідання, депутат Владислав Михайленко з голосу підняв питання про переголосування, і врешті-решт рішення було прийнято", - заявляють у кіностудії.

22 січня проект рішення має розглядатися на комісії паливно-енергетичного комплексу за головуванням Володимира Бондаренка.

Як пояснюють у кіностудії, 1997 року була укладена угода між державною кіностудією ім.О.Довженка та ТОВ "Бомонд-АЗС". Суть угоди полягала в тому, що кіностудія надає в оренду підвал та цистерни для заправки автомобілів, які були у її власності, а компанія купує паливо, слідкує за інфраструктурою та обслуговує автозаправку. Прибуток розподіляється між партнерами.

У повідомленні наголошується, що умови договору між кіностудією та ТОВ "Бомонд-АЗС" не передбачали перехід права власності майна.

"А в 2005 році з'являється невідоме судове рішення (в реєстрі судових рішень – відсутнє), про те що державний підвал вже не державний, а приватний", - зазначили в кіностудії.

У подальшому підвал продавався ще кілька разів. 2008 року власником приміщення стала компанія "Трансбуд".

"Далі стає цікавіше. Компанія "Трансбуд" подає документи до Київміськради на виділення земельної ділянки, яка знаходиться в межах площі, яку кіностудія ім. Довженка отримала ще в 1952 році. ТОВ "Трансбуд" хоче отримати землю на підставі того, що у них є забудова на цій ділянці", - зазначили в кіностудії.

 

Там заявляють, що в користуванні державного підприємства "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" перебуває земельна ділянка за адресою: проспект Перемоги 44, площа – 15,9984 га.

У кіностудії наголошують, що згідно з інформацією, отриманою через сервіс YouControl, ТОВ "Трансбуд" є кіпрською компанією.

 

Як повідомлялося, у серпні 2017 року "Дзеркало тижня" опублікувало інформацію, що до переліку об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років, увійшла низка українських державних цирків і кіностудій, зокрема – Національний цирк України і Національна кіностудія ім. Олександра Довженка.

У Мінкульті заявили, що не планують найближчим часом вносити пропозиції стосовно приватизації державних циркових і кінопідприємств, а кіностудію Довженка не можна приватизувати взагалі, оскільки вона має статус національної.

У міністерстві економічного розвитку і торгівлі "Українській правді" пояснили, що наміри держави щодо продажу кіностудії ім.О. Довженка мають довгострокову перспективу.

Українська правда

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Теми: кіноКиївземля
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