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Дело против Шабунина передают в суд

Понедельник, 22 января 2018, 14:04

Следователь и прокурор вручили копию обвинительного акта главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину. Его обвиняют в избиении журналиста.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционной организации.

По данным центра, защитникам активиста было открыто 2 тома материалов уголовного производства.

"Это означает, что следствие полностью завершено и дело передается в суд", - прокомментировала адвокат Шабунина Елена Щербан.

Согласно сообщению, по Уголовному процессуальному кодексу дело должно рассматриваться в Днепровском районном суде Киева - по месту инцидента.

В ЦПК напомнили, что с момента начала расследования (8 июня 2017 года) прошло семь с половиной месяцев и пять месяцев с момента объявления Шабунин первого подозрения (16 августа).

Дело, в соответствии с судебным решением, расследовали 10 следователей.

По словам адвокатов Шабунина, столько времени на расследование такой категории дел – это слишком много. Они утверждают, что по результатам ознакомления с материалами понятно, что следствие не доказало двух ключевых моментов: статуса журналиста у Всеволода Филимоненко и причинно-следственной связи между ударом и травмой последнего.

 

Ранее следствие переквалифицировало дело против Виталия Шабунина с телесного повреждения гражданина на избиение журналиста, что предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Как известно, 8 июня 2017 года "Центр информации о правах человека" сообщил о конфликте между главой Центра противодействия коррупции и Всеволодом Филимоненко, который представлялся журналистом издания "Голос народа", у Днепровского военкомата Киева.

Тогда Филимоненко достал газовый баллончик и прыснул в лицо Шабунина. Председатель же ЦПК заявлял, что ударил Филимоненко по лицу за оскорбление его коллеги.

Сам Шабунин в соцсети Facebook обвинял Филимоненко в ведении заказной кампании с целью компрометации.

2 августа стало известно, что следственное управление фискальной службы Киева возбудило уголовное производство против руководителей общественной организации "Центр противодействия коррупции".

15 января 2018 года Шабунина и Филимоненко вызывали на допрос по этому делу в Днепровское райотделение полиции Киева. Юрист ЦПК считает, что именно на допросе полиция пришла к выводу, что Филимоненко был журналистом.

Но в центре говорят, что Филимоненко, который называет себя журналистом, более известен своими многими провокационными роликами, а не журналистскими материалами.

Украинская правда

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Темы: коррупциясудскандал
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