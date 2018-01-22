Очередной судья по делу Штепы взял самоотвод

Коллегия Октябрьского районный суда Харькова, которой было распределено дело в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила самоотвод председательствующего Владимира Курило, заявленный в ходе подготовительного заседания 21 января.



Об этом говорится в определении, вынесенном коллегией, передает "Интерфакс-Украина".

"Заявление председательствующего судьи Курило Владимира Александровича о самоотводе при рассмотрении уголовного производства... удовлетворить", – идет речь в определении.

Документ также предусматривает, что материалы судебного дела должны быть переданы в канцелярию Октябрьского райсуда Харькова для определения нового председательствующего судьи и назначения запасного судьи.



Как указано в мотивировочной части документа, Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец – судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Штепе на стадии досудебного расследования.



Как сообщалось, в Октябрьском райсуде Харькова должно начаться пятое рассмотрение дела в отношении Штепы с самого начала.

Как известно, 20 сентября Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Штепу было задержали 11 июля 2014 года. На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

Сама Штепа в января 2018 года на местном телевидении заявила, что планирует вернуться на пост городского головы.