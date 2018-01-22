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Климкин: Россия планирует создать на Донбассе свою колонию

Понедельник, 22 января 2018, 14:48
Климкин: Россия планирует создать на Донбассе свою колонию

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Россия пытается создать на Донбассе свою колонию и в будущем планирует провести федерализацию региона.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в понедельник.

По его словам, сейчас на Донбассе действует российская оккупационная администрация.

Он добавил, что ранее встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым относительно освобождения украинских заложников и политзаключенных, который рассказал о своем видении "будущего" оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Буквально вчера министр иностранных дел России господин Лавров очень четко сказал, что они хотят сохранить на самом деле там оккупационную администрацию. Просто сохранить, как часть своей российской колонии. Ну, колонии должны быть у всех империй, а Россия это также империя...", - сказал Климкин.

"Конечно планируют установить какие-то особые правила именно для этой оккупационной администрации. Чтобы эта оккупационная администрация оставалась на будущее и потом, и это было очень четко сказано, продвигаться к федерализации и фрагментации Украины", - добавил он.

Климкин отметил, что такой сценарий никогда не пройдет.

"Наши международные друзья прекрасно понимают смысл этих дискуссий", - сказал руководитель украинского МИД.

Он добавил, что в ближайшие дни планирует встречи с представителями Франции, Германии и США, с которыми обсудит дальнейшие шаги по противодействию российской агрессии и пропаганде.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант".

Украинская правда

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Темы: КлимкинМИДДонбассРосcияоккупация
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