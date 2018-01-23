Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело против ЦПК о налогах передали аж в Черкассы

Вторник, 23 января 2018, 14:58

Уголовное производство о якобы неуплате налогов "Центром противодействия коррупции" передали в прокуратуру Черкасс.

Это произошло после того, как Печерский райсуд Киева отказал следователям в разрешении на налоговую проверку ЦПК, сообщает организация.

О передаче дела стало известно из ответа Генеральной прокуратуры президенту правления Хельсинкского фонда по правам человека о преследовании антикоррупционных активистов в Украине.

В письме указано, что Центру противодействия коррупции инкриминируют неуплату налогов на сумму более 1,3 млн грн, соответствующее производство 25 октября 2017 года передали в прокуратуру Черкасской области, досудебное расследование продолжается.

Ранее было известно, что производство против ЦПК открыла Государственная фискальная служба. Теперь выяснилось, что дело передали в Генеральную прокуратуру, а затем в черкасскую.

Адвокат Центра противодействия коррупции Елена Щербань сказала, что ГПУ просила Печерский райсуд Киева о налоговой проверке ГПК – но судья отказал прокурорам.

"После этого отказа дело было передано в прокуратуру Черкасской области, что означает, что отныне давать разрешение на все следственные действия будет черкасский суд", – отметила юрист.

По словам активистов, никаких оснований для передачи дела в Черкассы нет: Центр противодействия коррупции зарегистрирован и работает в Киеве, производство открыла киевская ГФС.

Щербань допускает, что дело умышленно передали в другой город, где "прокурорам легче будет получать в суде необходимые разрешения и постановления".

В ЦПК расценивают это как давление.

И отмечают, что в мае 2017 года Черкасский суд снял обвинения и вернул имущество бывшему главе Черкасской ОГА и экс-"регионалу" Сергею Тулубу, которого подозревали по трем уголовным статьям и объявляли в международный розыск, а в ноябре 2017-го черкасский суд освободил от наказания чиновников, которые не подали декларацию.

ЦПК отмечает, что производство о якобы его "уклонении от уплаты налогов" открыли по заявлению народного депутата Павла Пинзеника, бывшего помощника Николая Мартыненко.

Открыли производства и против руководства организации – 22 января главе Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вручили обвинительный акт. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении журналиста" за инцидент со скандальным Всеволодом Филимоненко, не связанный с журналистикой.

ЦПК напоминает, что в 2016 году Генпрокуратура уже пыталась найти криминал в финансовых операциях центра, но письма от посольства США и IDLO (International Develiopment Law Organization) подтвердили недостоверность данных следствия, которыми прокуроры обосновывали суда потребность в доступе к документам организации.

Алена Рощенко, УП
Темы: ГенпрокуратурасудЦПК
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: