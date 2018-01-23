Дело против ЦПК о налогах передали аж в Черкассы

Уголовное производство о якобы неуплате налогов "Центром противодействия коррупции" передали в прокуратуру Черкасс.

Это произошло после того, как Печерский райсуд Киева отказал следователям в разрешении на налоговую проверку ЦПК, сообщает организация.



О передаче дела стало известно из ответа Генеральной прокуратуры президенту правления Хельсинкского фонда по правам человека о преследовании антикоррупционных активистов в Украине.



В письме указано, что Центру противодействия коррупции инкриминируют неуплату налогов на сумму более 1,3 млн грн, соответствующее производство 25 октября 2017 года передали в прокуратуру Черкасской области, досудебное расследование продолжается.

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Ancticorrup Centr GPU (Text) ​ Ранее было известно, что производство против ЦПК открыла Государственная фискальная служба. Теперь выяснилось, что дело передали в Генеральную прокуратуру, а затем в черкасскую.



Адвокат Центра противодействия коррупции Елена Щербань сказала, что ГПУ просила Печерский райсуд Киева о налоговой проверке ГПК – но судья отказал прокурорам.



"После этого отказа дело было передано в прокуратуру Черкасской области, что означает, что отныне давать разрешение на все следственные действия будет черкасский суд", – отметила юрист.



По словам активистов, никаких оснований для передачи дела в Черкассы нет: Центр противодействия коррупции зарегистрирован и работает в Киеве, производство открыла киевская ГФС.



Щербань допускает, что дело умышленно передали в другой город, где "прокурорам легче будет получать в суде необходимые разрешения и постановления".



В ЦПК расценивают это как давление.



И отмечают, что в мае 2017 года Черкасский суд снял обвинения и вернул имущество бывшему главе Черкасской ОГА и экс-"регионалу" Сергею Тулубу, которого подозревали по трем уголовным статьям и объявляли в международный розыск, а в ноябре 2017-го черкасский суд освободил от наказания чиновников, которые не подали декларацию.



ЦПК отмечает, что производство о якобы его "уклонении от уплаты налогов" открыли по заявлению народного депутата Павла Пинзеника, бывшего помощника Николая Мартыненко.



Открыли производства и против руководства организации – 22 января главе Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин вручили обвинительный акт. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса "Угроза или насилие в отношении журналиста" за инцидент со скандальным Всеволодом Филимоненко, не связанный с журналистикой.



ЦПК напоминает, что в 2016 году Генпрокуратура уже пыталась найти криминал в финансовых операциях центра, но письма от посольства США и IDLO (International Develiopment Law Organization) подтвердили недостоверность данных следствия, которыми прокуроры обосновывали суда потребность в доступе к документам организации.