Главе Аудиторской службы изберут меру пресечения

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Среда, 24 января 2018, 15:45

Председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которой было сообщено о подозрении в незаконном обогащении, изберет меру пресечения Соломенский районный суд.

Заседание назначено на 10:30, 25 января 2018 года, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судебное заседание состоится по адресу Вознесенский спуск, 10б.

Как известно, 23 января 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили председателю Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн. грн. и декларировании недостоверных данных.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

В то же время сама Гаврилова утверждает, что вносила в электронные декларации правдивые сведения о своих доходах и называет производство, которое ведет НАБ, следствием давления на нее.

Украинская правда
Темы: НАБУ суд
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