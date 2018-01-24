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МИД выразил протест через суд на 6 крымчанами в РФ

Среда, 24 января 2018, 15:00

Министерство иностранных дел Украины выразило протест через суд над 6 незаконно задержанными жителями аннексированного Крыма, который проходит в Северо-Кавказском окружном военном суде России.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Сначала РФ похитила украинских граждан из оккупированного Крыма, теперь очередное судилище. Выражаем протест и требуем освобождения", - написала она.

Также Беца отметила, что Россия и дальше продолжает пренебрегать правом, продлив арест до 30 марта украинскому журналисту Роману Сущенко.

"Призываем международные организации принять меры для освобождения журналиста Сущенко", - отметила пресс-секретарь ведомства.

Как известно, в Северо-Кавказском окружном военном суде в среду состоялось очередное закрытое заседание по делу, одним из обвиняемых по которому проходит крымский правозащитник Эмир-Усеин Куку.

Он обвиняется в участии в деятельности исламской партии Хизб ут-Тахрир по двум статьям: 205.5 УК - участие в деятельности террористической организации - и 278 УК - подготовка к насильственному захвату власти.

Кроме Эмира-Усеина Куку обвиняемыми по делу проходят Муслим Алиев, Вадим Сирук, Эвер Бекиров, Рефат Алимов, Арсен Джеппаров.

Ранее сообщалось, что их арестовали в феврале 2016 года.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку.

29 декабря 2017 года обвиняемых в ялтинской "делу Хизб ут-Тахрир" вывезли из СИЗО в Симферополе и доставили к российскому Краснодар.

По словам адвоката Эмиля Курбединова, в Краснодаре над ними издевались, отобрали все вещи угрожали и травили собаками.

Украинская правда
Темы: МИДУкраинаРосcияКрымполитзаключенные
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