МИД Венгрии требует от Киева юридических гарантий закона об образовании
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требует от Украины юридических гарантий того, что применение нового закона об образовании начнется после достижения договоренности с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.
Об этом говорится в сообщении на сайте венгерского правительства.
"Украина не должна вводить в действие образовательный закон, который она предварительно не согласовала с представителями венгерского нацменьшинства. Нам мало обещаний, нам нужны юридические гарантии", – заявил Сийярто.
"Этот вопрос не является чисто делом Украины и Венгрии, потому что с принятием соответствующего закона Киев нарушил одну из международных норм о защите нацменьшинств. Будапешт заинтересован в непременном решении этой проблемы при содействии интересам украинских венгров", – подчеркнул политик.
"При отсутствии юридических гарантий Венгрия оставляет за собой право блокировать все международные инициативы Украины в рамках ЕС и НАТО", – отметил министр.
Он добавил, что США также заинтересованы в решении этого "геополитического" вопроса.
По данным венгерского МИД, в среду состоялась трехсторонняя венгерско-украинской-американская встреча в Париже, где обсуждались вопросы применения закона "Об образовании" в Украине.
Ранее Сийярто заявил, что Будапешт не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.
Как известно, 11 декабря 2017 года Венецианская комиссия опубликовала решение относительно языковых положений закона Украины "Об образовании".
Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, но одновременно – признает, что права венгроязычного меньшинства и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены и без внесения изменений в статью 7 закона, которой устанавливается язык обучения.
Однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение Венецианской комиссии – "абсолютно однозначно", и изложенные в нем предложения не могут толковаться двусмысленно.
По словам Сийярто, из документа "Венецианки" ясно, что "правильное решение" – это внесение изменений в противоречивую статью 7 закона "Об образовании".