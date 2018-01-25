МЗС Угорщини вимагає від Києва юридичних гарантій щодо закону про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України юридичних гарантій того, що застосування нового закону про освіту почнеться після досягнення домовленості з угорською національною меншиною на Закарпатті.

Про це йдеться в повідомленні на сайті угорського уряду.

"Україна не повинна вводити в дію освітній закон, який вона попередньо не узгодила з представниками угорської нацменшини. Нам мало обіцянок, нам потрібні юридичні гарантії", – заявив Сійярто.

"Це питання не є суто справою України та Угорщини, бо з ухваленням відповідного закону Київ порушив одну з міжнародних норм про захист нацменшин. Будапешт зацікавлений у неодмінному вирішенні цієї проблеми за умови сприяння інтересам українських угорців", – підкреслив політик.

"За відсутності юридичних гарантій Угорщина залишає за собою право блокувати всі міжнародні ініціативи України у рамках ЄС і НАТО", – наголосив міністр.

Він додав, що США також зацікавлені у вирішенні цього "геополітичного" питання.

Раніше Сійярто заявив, що Будапешт не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони.

Як відомо, 1 грудня 2017 року Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Однак глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення Венеціанської комісії є "абсолютно однозначним", і викладені в ньому пропозиції не можуть тлумачитися двозначно.

За словами Сійярто, з документа "Венеціанки" зрозуміло, що "правильне рішення" – це внесення змін у суперечливу 7 статтю закону "Про освіту."