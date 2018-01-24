Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МЗС Угорщини вимагає від Києва юридичних гарантій щодо закону про освіту

Середа, 24 січня 2018, 23:09
МЗС Угорщини вимагає від Києва юридичних гарантій щодо закону про освіту

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України юридичних гарантій того, що застосування нового закону про освіту почнеться після досягнення домовленості з угорською національною меншиною на Закарпатті.

Про це йдеться в повідомленні на сайті угорського уряду.

"Україна не повинна вводити в дію освітній закон, який вона попередньо не узгодила з представниками угорської нацменшини. Нам мало обіцянок, нам потрібні юридичні гарантії", – заявив Сійярто.

"Це питання не є суто справою України та Угорщини, бо з ухваленням відповідного закону Київ порушив одну з міжнародних норм про захист нацменшин. Будапешт зацікавлений у неодмінному вирішенні цієї проблеми за умови сприяння інтересам українських угорців", – підкреслив політик.

"За відсутності юридичних гарантій Угорщина залишає за собою право блокувати всі міжнародні ініціативи України у рамках ЄС і НАТО", – наголосив міністр.

Він додав, що США також зацікавлені у вирішенні цього "геополітичного" питання.

За даними угорського МЗС, у середу відбулася тристороння угорсько-українсько-американська зустріч в Парижі, де обговорювали питання застосування закону "Про освіту" в Україні.

Раніше Сійярто заявив, що Будапешт не сприятиме проведенню засідання НАТО-Україна на рівні міністрів оборони.

Як відомо, 1 грудня 2017 року Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Однак глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що рішення Венеціанської комісії є "абсолютно однозначним", і викладені в ньому пропозиції не можуть тлумачитися двозначно.

За словами Сійярто, з документа "Венеціанки" зрозуміло, що "правильне рішення" – це внесення змін у суперечливу 7 статтю закону "Про освіту."

Теми: Угорщинаосвіта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Угорщина
Президентка Угорщини відвідає Закарпаття та Київ
37 держав разом з Україною закликали Угорщину не дискримінувати ЛГБТ-спільноту
РПЦ готує нову передачу українських військовополонених Угорщині – розвідка
Останні новини
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
Усі новини...
Реклама: