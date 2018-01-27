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В этом году патрульная полиция появится еще в двух городах

Суббота, 27 января 2018, 13:52

В 2018 году патрульная полиция появится еще в двух городах Украины - Белой Церкви в Киевской области и Ковеле на Волыни.

Об этом сообщил в субботу глава Нацполиции Сергей Князев во время итоговой коллегии МВД, сообщает пресс-служба НПУ.

По его словам, сейчас патрульная полиция работает уже в 33 городах страны.

Князев также сообщил, что в ближайшее время в МВД на утверждение подадут новые критерии оценки эффективности работы полиции. По его словам, полиция отходит от критерия оценки работы только по проценту раскрываемости преступлений.

Количественной оценке подлежат только тяжкие и особо тяжкие преступления, и то лишь с целью своевременного реагирования в случае изменения их динамики.

Глава Нацполиции также анонсировал, что работу руководителей полиции на местах оценят по результатам изучения общественного мнения.

Средства на такое социологическое исследование уже предусмотрены в финансировании на 2018 год.

Князев обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову относительно поддержки в организации проведения ежегодных социологических исследований общественного мнения.

"Уверяю, что руководители, которые не будут иметь доверия местных общин однозначно лишатся своих должностей", - подчеркнул глава Нацполиции.

Украинская правда
Темы: Князев Сергейполиция
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