В этом году патрульная полиция появится еще в двух городах
В 2018 году патрульная полиция появится еще в двух городах Украины - Белой Церкви в Киевской области и Ковеле на Волыни.
Об этом сообщил в субботу глава Нацполиции Сергей Князев во время итоговой коллегии МВД, сообщает пресс-служба НПУ.
По его словам, сейчас патрульная полиция работает уже в 33 городах страны.
Князев также сообщил, что в ближайшее время в МВД на утверждение подадут новые критерии оценки эффективности работы полиции. По его словам, полиция отходит от критерия оценки работы только по проценту раскрываемости преступлений.
Количественной оценке подлежат только тяжкие и особо тяжкие преступления, и то лишь с целью своевременного реагирования в случае изменения их динамики.
Глава Нацполиции также анонсировал, что работу руководителей полиции на местах оценят по результатам изучения общественного мнения.
Средства на такое социологическое исследование уже предусмотрены в финансировании на 2018 год.
Князев обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову относительно поддержки в организации проведения ежегодных социологических исследований общественного мнения.
"Уверяю, что руководители, которые не будут иметь доверия местных общин однозначно лишатся своих должностей", - подчеркнул глава Нацполиции.