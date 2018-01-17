США предоставит Украине "Джевелины" - Порошенко

В 2018 году в четыре раза увеличится количество противотанкового вооружения в оборонном заказе Украины, а Соединенные Штаты окажут нашему государству противотанковые ракетные комплексы "Джевелин".

Об этом рассказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джевелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - отметил президент.

По его словам, в 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 миллиарда гривен, что на 37% больше по сравнению с 2017 годом.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.