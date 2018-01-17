Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

США предоставит Украине "Джевелины" - Порошенко

Среда, 17 января 2018, 18:06
США предоставит Украине Джевелины - Порошенко

В 2018 году в четыре раза увеличится количество противотанкового вооружения в оборонном заказе Украины, а Соединенные Штаты окажут нашему государству противотанковые ракетные комплексы "Джевелин".

Об этом рассказал президент Петр Порошенко на заседании СНБО.

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джевелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - отметил президент.

По его словам, в 2018 году финансирование государственного оборонного заказа увеличено до 21 миллиарда гривен, что на 37% больше по сравнению с 2017 годом.

Как известно, 23 декабря в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Ранее Госдеп одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который бы хотела получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем РЭБ (радиоэлектронной борьбы).

В Кремле в ответ на решение США успели пригрозить кровопролитием на Донбассе. 

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что США переживают из-за того, что американские военные технологии могут попасть к российским военным.

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Вооруженные силы Украины проводят подготовку к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеАТОПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
оружие
В России говорят, что предоставление Украине кассетных снарядов "никоим образом" не изменит ход войны
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
19:57
Наиболее рискованные декларации будут поданы к концу кампании – НАПК
Все новости...
Реклама: