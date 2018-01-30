Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В "кремлевский список" США попали ряд компаний

Вторник, 30 января 2018, 08:31

В "кремлевский список" Минфина США попали российские компании, которые как минимум на четверть принадлежат государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе к американскому Конгрессу.

В нем указаны наполовину государственные компании и компании, которыми правительство РФ управляет по меньшей мере на 25% и которые за 2016 год получили 2 миллиарда долларов или более дохода.

"Кремлевский список"
2-я страница доклада Минфина США

Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)

Уточняется, что это не санкционный список, но он содержит имена 96 российских бизнесменов, благосостояние которых превышает 1 миллиард долларов, и 114 чиновников и глав госкомпаний из РФ, а также компании, против которых могут ввести ограничения позже.

"Украинская правда"
Темы: санкцииРосcияСШАбизнес
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
санкции
Швейцарский сын Кремля. "Украинская правда" нашла подсанкционного сына русского олигарха
Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова
США ввели новые санкции против Беларуси к годовщине протестов против режима Лукашенко
Последние новости
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:52
Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
Все новости...
Реклама: