В "кремлевский список" США попали ряд компаний
В "кремлевский список" Минфина США попали российские компании, которые как минимум на четверть принадлежат государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.
Об этом говорится в докладе к американскому Конгрессу.
В нем указаны наполовину государственные компании и компании, которыми правительство РФ управляет по меньшей мере на 25% и которые за 2016 год получили 2 миллиарда долларов или более дохода.
Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)
Уточняется, что это не санкционный список, но он содержит имена 96 российских бизнесменов, благосостояние которых превышает 1 миллиард долларов, и 114 чиновников и глав госкомпаний из РФ, а также компании, против которых могут ввести ограничения позже.