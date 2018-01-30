В "кремлевский список" США попали ряд компаний

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Вторник, 30 января 2018, 09:31

В "кремлевский список" Минфина США попали российские компании, которые как минимум на четверть принадлежат государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.

Об этом говорится в докладе к американскому Конгрессу.

В нем указаны наполовину государственные компании и компании, которыми правительство РФ управляет по меньшей мере на 25% и которые за 2016 год получили 2 миллиарда долларов или более дохода.

"Кремлевский список"
2-я страница доклада Минфина США

Вся кремлевская рать. Кто из россиян попал в отчет Минфина США (полный список)

Уточняется, что это не санкционный список, но он содержит имена 96 российских бизнесменов, благосостояние которых превышает 1 миллиард долларов, и 114 чиновников и глав госкомпаний из РФ, а также компании, против которых могут ввести ограничения позже.

"Украинская правда"
Темы: санкции Росcия США бизнес
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