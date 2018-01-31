Насиров возмущен, что его уволили, не дав слова

Роман Насиров называет свое увольнение с должности председателя Государственной фискальной службы незаконным.



Комментарий со своей реакцией он разместил в Facebook.



"Считаю решение Кабмина о моем увольнении не законным и не честным. Так же как и мое отстранение на год", - пишет экс-глава ГФС.



Насиров отмечает, что он удивился, узнав о рассмотрении этого вопроса из СМИ.



"А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснений. А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту", - отмечает он.



Насиров говорит, что намерен сосредоточиться на "доведении своей невиновности по надуманному обвинению", а дальше - будет доказывать незаконность и необоснованность увольнения.



Как сообщалось, Кабинет министров на своем заседании 31 января освободил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В марте 2017 года депутат БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у Насирова есть гражданство Великобритании.