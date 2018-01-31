Насиров возмущен, что его уволили, не дав слова

3810 просмотров
Среда, 31 января 2018, 16:18

Роман Насиров называет свое увольнение с должности председателя Государственной фискальной службы незаконным.

Комментарий со своей реакцией он разместил в Facebook.

"Считаю решение Кабмина о моем увольнении не законным и не честным. Так же как и мое отстранение на год", - пишет экс-глава ГФС.

Насиров отмечает, что он удивился, узнав о рассмотрении этого вопроса из СМИ.

"А еще удивительнее, как и на основании чего принято такое решение КМУ. Меня с ним не ознакомили и тем более - не взяли объяснений. А я бы с удовольствием выступил и на заседании правительства, рассказав коллегам о том, что сделано мной на этом посту", - отмечает он.

Насиров говорит, что намерен сосредоточиться на "доведении своей невиновности по надуманному обвинению", а дальше - будет доказывать незаконность и необоснованность увольнения.

Как сообщалось, Кабинет министров на своем заседании 31 января освободил отстраненного от обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Насирова подозревают в том, что в течение 2015 - 2016 годов он, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

В марте 2017 года депутат БПП Мустафа Найем опубликовал справку, свидетельствующую о том, что у Насирова есть гражданство Великобритании.

Валентина Романенко, УП
Темы: Насиров
powered by lun.ua
По теме
Кабмин уволил Насирова 31 января 2018, 12:48
В СБУ не проверяли гражданства Насирова при допуске к тайне 29 января 2018, 10:45
Overtime: главные экономические события дня 26 января 2018, 22:20
Все новости
Главные новости
Чехия вдвое увеличивает квоту на работников из Украины
Госгеокадастр передаст землю в собственность громад
Суд решил арестовать экс-главу Администрации морпортов
В Сенате Польши не захотели менять закон о запрете "бандеризма"
Все новости

"На Земле нет ничего невозможного". Леонид Каденюк о мечте и ее воплощение

социум

Кто и зачем запустил в Киеве детский сад для взрослых