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Путин дал звание генерал-майора помощнику Суркова - сообщнику боевиков ОРДО

Понедельник, 8 января 2018, 16:33
Путин дал звание генерал-майора помощнику Суркова - сообщнику боевиков ОРДО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса Иналу Ардзинбе - помощнику Владислава Суркова, которого подозревают в преступлениях против нацбезопасности Украины, участии в террористической организации "ДНР" и содействии ее деятельности.

Указ "О присвоении классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным государственным гражданским служащим администрации президента РФ" размещен на портале правовой информации РФ.

В настоящее время Ардзинба является начальником департамента Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами - участницами СНГ, Республикой Абхазия и Южная Осетия.

Классный чин "Действительный государственный советник РФ 3 класса" является чином высшей группы федеральных государственных гражданских служащих и соответствует воинскому званию генерал-майор (контр-адмирал).

Как известно, в мае экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что СБУ передала в Генпрокуратуру материалы о причастности Владислава Суркова к совершению преступлений на территории Украины. Материалы касались не только Суркова, но и его первого помощника Инала Ардзинбы.

В конце октября 2015-го Ардзинба был объявлен в международный розыск. В ноябре 2015 года прокуратура Одесской области сообщила о подозрении Ардзинбе в совершении преступлений против нацбезопасности Украины.

Ардзинба подозревается в подготовке к изменению госграницы Украины, нарушении порядка, установленного Конституцией Украины.

По данным следствия, в период с января по апрель 2015 года на территории РФ Ардзинба занимался вербовкой единомышленников и создавал предпосылки для незаконного провозглашения суверенного государственного образования "Бессарабия" на территории Одесской области.

Также Ардзинба подозревается в совершении особо тяжкого преступления, а именно - в участии в террористической организации "ДНР" и содействии ее деятельности.

Украинская правда

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Темы: РосcияДонбассПутинОРДЛО
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