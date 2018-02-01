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Дело об избиении журналистов: охранника Медведчука отдали под суд

Четверг, 1 февраля 2018, 12:02
Дело об избиении журналистов: охранника Медведчука отдали под суд

Полиция Киева направила в суд обвинительный акт на охранника Виктора Медведчука, который подозревается в препятствовании работе журналиста "Радио Свобода".

Об этом сообщил "Украинской правде" пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, обвинение подготовили следователи Соломенского отделения полиции. Относительно других трех охранников Медведчука материалы выделены в отдельное уголовное производство по статье 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Как сообщил представитель МВД Артем Шевченко, обвинение передано в суд 30 января. Пострадавшая сторона по делу - журналист "Схем" Михаил Ткач.

По его информации, обвиняемому инкриминируется нарушение закона также по статье 171.

"30.01 полиция Киева направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого Д. в препятствовании журналисту Михаилу Ткачу. Ст.171 УК", - пишет Шевченко в Twitter.

Как известно, четырем охранникам Виктора Медведчука подготовили подозрения об избиении журналистов программы "Схемы". Позднее одному из них подозрение объявили.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

В то же время юристы Медведчука обратились в суд с требованием обязать Нацполицию открыть производство о вмешательстве журналистов в частную жизнь бизнесмена. "Схемы" расценивают это как давление.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП

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Темы: МедведчуккриминалСМИскандалмедиа
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