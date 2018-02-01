САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура решила закрыть уголовное производство по делу о незаконной выдаче лицензий фирмам экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в комментарии журналистам программы "Схемы", совместного проекта Радио Свобода и телеканала "UA: Первый".

Соответствующее решение в САП приняли в августе 2017 года.

"Это мы в САП решили, и я это не скрываю. Не было получено органом следствия достаточных данных - как для объявления подозрения, так и для окончания производства. Не доказано факта преступления", - заявил Холодницкий.

Он добавил, что для закрытия производства не требовалось согласие детективов НАБУ.

"УПК не требует согласования детективов при принятии прокурором решения", - отметил глава САП.

Кроме того, генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в 2015 году ГПУ передала дело в отношении Злочевского НАБУ.

"НАБУ вправе истребовать любое дело. Именно так они получили это", - пояснил генпрокурор.

Уголовное производство касалось незаконной выдачи чиновниками Министерства экологии и природных ресурсов разрешений в 2010-2012 годах на пользование недрами компаниям, связанным с тогдашним министром экологии Николай Злочевский.

Как известно, в январе 2015 ГПУ объявила Злочевского в розыск.

Ранее сообщалось, что Злочевский встречался с Кононенко в Вене, что сам Кононенко опровергал.

После этой встречи, осенью прошлого года с сайта МВД была снята информационно-статистическая карточка о розыске Злочевского в связи с соответствующим запросом от ГПУ.

Информация о прекращении розыска была внесена на основании присланного из Генпрокуратуры постановления об отмене государственного розыска Злочевского.

В январе 2018 года, Burisma заявила о завершении всех процессуальных и судебных дел в Украине против Злочевского и операционных компаний, входящих в состав Burisma Group.

Также сообщалось, что фирма министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского продавала газ компаниям президента Петра Порошенко и его окружения.