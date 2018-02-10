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В РФ сотрудников ядерного центра задержали за майнинг криптовалют

Суббота, 10 февраля 2018, 08:43

В г.Саров Нижегородской области инженеров Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который входит в состав ГК "Росатом", задержали на рабочем месте за майнинг криптовалют.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу НИИ. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. 

"Имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для майнинга", - сообщили в НИИ. 

8 февраля СМИ сообщали, что для майнинга криптовалют инженеры центра Сарова использовали мощности суперкомпьютера. Техника, которую они использовали, не была подключена к интернету, но сотрудники центра нашли способ выйти в сеть. 

В 2011 году в ядерном центре в Сарове ввели в эксплуатацию самый мощный на тот момент суперкомпьютер в России, его мощность составляет 1 петафлопс - 1 квадриллион операций в секунду. 

Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики расположен в закрытом городе Саров и входит в состав госкорпорации "Росатом". Сотрудники института разработали первые атомную и водородную бомбы. 

Темы: Росcия
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