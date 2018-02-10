В РФ сотрудников ядерного центра задержали за майнинг криптовалют
В г.Саров Нижегородской области инженеров Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики задержали на рабочем месте за майнинг криптовалют.
Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу НИИ.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.
"Имела место попытка несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей в личных целях, в том числе для майнинга", - сообщили в НИИ.
8 февраля СМИ сообщали, что для майнинга криптовалют инженеры центра Сарова использовали мощности суперкомпьютера. Техника, которую они использовали, не была подключена к интернету, но сотрудники центра нашли способ выйти в сеть.
В 2011 году в ядерном центре в Сарове ввели в эксплуатацию самый мощный на тот момент суперкомпьютер в России, его мощность составляет 1 петафлопс - 1 квадриллион операций в секунду.
Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики расположен в закрытом городе Саров и входит в состав госкорпорации "Росатом". Сотрудники института разработали первые атомную и водородную бомбы.