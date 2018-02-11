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В Подмосковье разбился пассажирский самолет

Воскресенье, 11 февраля 2018, 13:24
В Подмосковье разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск.

Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в Орск.

На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

В то же время, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья сообщает, что упавший самолет увидели с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья.

"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", — сказал источник.

Он также сообщил, что самолет пропал с радаров через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедово.

Как сообщает "Медуза", в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении дела по факту случившегося — по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Как СК, так и пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский подтверждают, что в самолете было более 60 человек.

В 15:43 мск МЧС РФ подтвердило информацию о крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.

"Сегодня в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово – Орск. К месту падения незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования", — говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.

Темы: Росcияавиа
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