В Подмосковье разбился пассажирский самолет

Пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск.

Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в Орск.

На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Видео с места крушения самолета. pic.twitter.com/y8vikN1akP — Тот самый Мартин (@martin_camera) February 11, 2018