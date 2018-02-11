В Подмосковье разбился пассажирский самолет
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний Ан-148 потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск.
Об этом сообщил российскому "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
"Предположительно самолет разбился в районе деревни Аргуново. Шансов выжить у членов экипажа и пассажиров не было", - сказал источник.
Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в Орск.
На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Видео с места крушения самолета. pic.twitter.com/y8vikN1akP— Тот самый Мартин (@martin_camera) February 11, 2018
Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.
В то же время, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья сообщает, что упавший самолет увидели с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья.
"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", — сказал источник.
Он также сообщил, что самолет пропал с радаров через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедово.
Как сообщает "Медуза", в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении дела по факту случившегося — по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.
Как СК, так и пресс-секретарь губернатора Оренбургской области Сергей Шермецинский подтверждают, что в самолете было более 60 человек.
В 15:43 мск МЧС РФ подтвердило информацию о крушении самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья.
"Сегодня в Раменском районе Московской области вблизи н.п. Степановское потерпел крушение самолет Ан-148, выполнявший рейс № 703 сообщением: Домодедово – Орск. К месту падения незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, бригады скорой медицинской помощи и другие службы экстренного реагирования", — говорится в сообщении на сайте МЧС РФ.