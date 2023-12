В Подмосковье разбился пассажирский самолет

Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

В то же время, РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах Подмосковья сообщает, что упавший самолет увидели с воздуха в поле в Раменском районе Подмосковья.

"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", — сказал источник.

Он также сообщил, что самолет пропал с радаров через 2 минуты после вылета из аэропорта Домодедово.

Flight #6W703 took off from Moscow at 11:22 UTC time and 5 minutes later we tracked it descenting with 3300 feet per minute before the signal was lost. pic.twitter.com/6Bt5rCiKlm