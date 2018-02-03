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Мэттис ожидает, что ВР примет закон о национальной безопасности Украины

Суббота, 3 февраля 2018, 06:35

Министр обороны США ожидает, что в Украине в скором времени будет принят закон о национальной безопасности, который станет основой для успешных реформ в сфере обороны.

Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Даны Уайт по итогам встречи министров обороны Украины и США.

"Он похвалил министра Полторака за постоянную храбрость его страны перед лицом российской агрессии и вновь подтвердил поддержку США целей украинской военной реформы", - говорится в сообщении.

"Он назвал закон о национальной безопасности приоритетным вопросом и выразил надежду, что Администрация Президента и украинский парламент, Верховная Рада, предпримут быстрые меры и примут законодательство, которое обеспечит прочную правовую основу для осуществления реформ обороны в поддержку безопасной и демократической Украины", - заявили в Пентагоне.

Оба лидера взяли на себя обязательство укреплять прочное партнерство между США и Украиной, основанное на общих интересах безопасности и общих принципах.

Как сообщалось, по итогам встречи с главой оборонного ведомства США, Полторак заявил, что в вопросе передачи американского летального оружия  Украине достиг "полного понимания".

По его словам, решение о передаче противотанковых систем Javelin  будет принято "очень своевременно", а временные рамки не имеют значения.

Темы: МиноборонызаконодательствоПолторакСША
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