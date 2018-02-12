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Труханов после отпуска уехал в "командировку"

Понедельник, 12 февраля 2018, 09:41
Труханов после отпуска уехал в командировку

Мэр Одессы Геннадий Труханов по окончании отпуска уехал в командировку.

Как сообщили "Думской" в пресс-службе муниципалитета, Труханов теперь откомандирован в Чехию.

8 февраля одесскому городскому главе продлили неоплачиваемый отпуск до 11 февраля.

В целом Труханов отсутствует в Одессе с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Сначала мэр планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Отсутствие Труханова связывают с активизацией работы Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

23 октября 2017 года сотрудники НАБУ вместе с вооруженными силовиками вынесли из квартиры Труханова два опечатанных пакета с документами.

Труханов фигурирует в делах о: 1) подписании мирового соглашения с Борисом Кауфманом и Александром Грановским по Одесскому аэропорту; 2) покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городских властей; 3) присвоении средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог.

Читайте также: Труханова заштормило. В каких делах НАБУ фигурирует мэр Одессы

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаместная власть
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