Боевики ранили мирного жителя Гранитного

В поселке Гранитное Донецкой области в результаты обстрела боевиками мирный житель получил ранение.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В поселке Гранитное рашистские наемники ранили гражданского. 64-летний мужчина получил пулю в левое плечо", - написал он.

По словам Жебривского, мужчину госпитализировали. Жизни раненого ничего не угрожает.

Как известно, за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.