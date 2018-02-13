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Боевики ранили мирного жителя Гранитного

Вторник, 13 февраля 2018, 08:49

В поселке Гранитное Донецкой области в результаты обстрела боевиками мирный житель получил ранение.

Об этом в Facebook сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"В поселке Гранитное рашистские наемники ранили гражданского. 64-летний мужчина получил пулю в левое плечо", - написал он.

По словам Жебривского, мужчину госпитализировали. Жизни раненого ничего не угрожает.

Как известно, за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины.

В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

Темы: Донбассвойна
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