Катастрофа Ан-148: обнародован первый анализ "черного ящика"

Причиной аварии самолета Ан-148, который разбился в Подмосковье 11 февраля, могло стать обледенение приборов, которые показывают скорость полета.

Об этом говорится в сообщении Межгосударственного авиационного комитета о завершении расшифровки данных бортового самописца.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД (приемников полного давления – УП) при выключенном состоянии систем их обогрева", – сообщили в МАК.

Согласно предварительному анализу, во время всего полета обогрев всех трех приемников полного давления, которые занимаются сбором данных об атмосферном давлении, находился в выключенном состоянии.

В то же время, во всех остальных 15 полетах, информация о которых содержится на самописце самолета, обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте.

"Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч", – сообщают в авиационном комитете, объясняя, что тогда стали появляться расхождения в показаниях скорости от первого приемника полного давления и аналогичного резервного прибора.

Примерно через 25 секунд расхождения достигли около 30 км/ч, и появилась команда экипажу сравнить скорость по приборам.

Примерно через 50 секунд, на высоте около 2000 метров, эта команда была зарегистрирована снова, после чего экипаж отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.

Перед столкновением с землей скорость Ан-148, по данным первого приемника полного давления, начала интенсивно расти и к моменту столкновения составила около 800 км/ч, а показания скорости второго прибора продолжали быть равными нулю.

В МАК добавили, что анализ полученной информации продолжается.

Как сообщалось, в воскресенье в Раменском районе Московской области потерпел крушение самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний".

Он вылетел из аэропорта Домодедово и через несколько минут разбился в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, на борту самолета находилось 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

На борту находился 71 человек, включая 6 членов экипажа. Все они погибли.

По последним данным, на борту самолета было трое иностранцев: граждане Швейцарии, Азербайджана и Казахстана.

В Следственном комитете РФ заявили, что экипаж Ан-148 не сообщал о неисправности воздушного судна перед тем, как разбился.

Эксперты выдвигали разные версии падения самолета Ан-148, в том числе – моментальное разрушение двигателя и обледенения самолета в полете. Версию теракта также не исключали.