Труханов прятался за рубежом от следствия – прокуроры

Находясь почти 2 месяца за границей, мэр Одессы Геннадий Труханов скрывался от вручения ему подозрения.

Об этом в четверг во время заседания по избранию мэру меры пресечения в Соломенском райсуде Киева сказал представитель стороны обвинения.

Прокурор отметил риски побега и влияния на следствие в случае выхода Труханова на свободу.

Он сообщил, что для этого у Труханова, вероятно, есть паспорт РФ, выданный в 2002 году, идентификационный код в РФ, и паспорт Греции от 2011 года.

Также, по словам прокурора, Труханов имеет возможность находиться и нормально существовать за рубежом, ведь у него есть загранпаспорт и соответствующее имущество.

По его словам, следствие имеет подтверждение, что в одном из телефонных разговоров Труханов говорит, что ему на днях должны вручить подозрение НАБУ, и сразу на следующий день, 19 декабря, уезжает за границу.

Так, говорит прокурор, с 19 по 23 декабря Труханов находился якобы в командировке в Турции, с 26 декабря по 21 января - два отпуска, с 22 до 25 января - Греция, с 26 по 28 января - Швейцария, с 29 января по 11 февраля - опять отпуск и с 12 до 14 февраля - так называемая командировка в Чехию.

По его словам, последняя "командировка" прервана по неизвестным следствию причинам и выглядит очень подозрительно.

Прокурор рассказал, что следствие получило из одесской мэрии интересную информацию о командировке Труханова в Чехию. Там говорят, что она была оформлена устно и без соответствующих документов, которые бы обосновывали ее необходимость, а приглашение с чешской стороны поступило на день позже начала визита.

Кроме того, по его словам, приближенное к Труханову лицо Евгений Григорьевич 7 февраля просил некоего Игоря Чижевского срочно оформить мэру Одессы командировку в Чехию.

Как известно, в четверг Соломенский райсуд Киева рассматривает избрание меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова.

Евгений Кизилов, УП