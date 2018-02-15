Начинается суд по аресту Труханова, собрались "титушки" – активист
Соломенский райсуд Киева назначил начало заседания по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на 10:00 четверга.
Об этом сообщает в Facebook координатор "Гражданского сектора евромайдан" Олег Слабоспицкий.
"Начало в 10:00, Соломенский суд, Вознесенский спуск, 10-Б", - пишет он.
Заседание началось с опозданием - около 10:40. Сам Труханов присутствует.
"Весь суд и подходы к нему полны титуханов в одинаковой черной форме. Весь коридор перед залом заседания заняла группа поддержки Труханова из Партии регионов во главе с нардепами", - сообщает Слабоспицкий.
По его словам, нардеп Дмитрий Голубов от БПП и Олексендр Пресман от "Видродження" пришли брать Труханова на поруки.
Как известно, также 15 февраля Соломенский суд рассмотрит ходатайство от САП об избрании меры пресечения для заместителя одесского мэра Павла Вугельмана.
13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.
14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.
Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.
Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти.
По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы - 185 миллионов гривен.
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