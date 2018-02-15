Начинается суд по аресту Труханова, собрались "титушки" – активист

Соломенский райсуд Киева назначил начало заседания по избранию меры пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова на 10:00 четверга.

Об этом сообщает в Facebook координатор "Гражданского сектора евромайдан" Олег Слабоспицкий.

"Начало в 10:00, Соломенский суд, Вознесенский спуск, 10-Б", - пишет он.

Заседание началось с опозданием - около 10:40. Сам Труханов присутствует.

"Весь суд и подходы к нему полны титуханов в одинаковой черной форме. Весь коридор перед залом заседания заняла группа поддержки Труханова из Партии регионов во главе с нардепами", - сообщает Слабоспицкий.

По его словам, нардеп Дмитрий Голубов от БПП и Олексендр Пресман от "Видродження" пришли брать Труханова на поруки.

Коридор суда Фото: Олег Слабоспицкий / Facebook

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Фото: Эльдар Сарахман, УП

Как известно, также 15 февраля Соломенский суд рассмотрит ходатайство от САП об избрании меры пресечения для заместителя одесского мэра Павла Вугельмана.

13 февраля в НАБУ официально подтвердили факт сообщения о подозрении мэру Одессы Труханову и 3 должностным лицам мэрии Одессы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова с альтернативой залога в сумме 50 миллионов гривен.

14 февраля Труханова задержали в столичном аэропорту "Борисполь" и вручили подозрение. Также в "Борисполе" задержали заместителя мэра Одессы Павла Вугельмана.

Труханов отсутствует в Одессе более 1,5 месяца – с 26 декабря 2017 года, когда начался его очередной отпуск.

Это связывали с активизацией работы НАБУ по делу о покупке помещений завода "Краян" по завышенным ценам под нужды городской власти.

По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы - 185 миллионов гривен.

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