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Четверых бойцов ВСУ вблизи Широкино убили коллеги по службе

Четверг, 15 февраля 2018, 11:38
Четверых бойцов ВСУ вблизи Широкино убили коллеги по службе

Четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили товарищи по службе вблизи Широкино и пытались скрыть убийство путем поджога и взрыва.

Об этом говорится в посте спикера генерального прокурора Ларисы Сарган в Facebook.

Делом занимается Военная прокуратура сил АТО. Эксперты осмотрели место происшествия, правоохранители провели первоочередные следственные (розыскные) действия.

"На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, – признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)", – сказано в сообщении.

"После тщательного исследования полученных доказательств установлена ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших, задержанных в порядке ст. 208 УПК Украины", – информирует Сарган.

С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также допросы, в ходе которых подозреваемые дали признательные показания об обстоятельствах убийства, "совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы".

С задержанными проводят неотложные следственные действия.

Им готовят сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору.

Также назначены судебно-медицинские, химические, взрывотехнические, баллистические, иммунологические, цитологические, медико-криминалистические, молекулярно-генетические экспертизы.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что "тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали".

28 октября 2017 года главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года 10 103 военных пострадали не из-за боевых действий, из них 2150 бойцов погибли.

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"Украинская правда"
Темы: Донбассармия
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