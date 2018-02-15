ОИ-2018: Германия уходит в отрыв в медальном зачете

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Четверг, 15 февраля 2018, 18:06

Сборная Германия закрепила лидерство в медальном зачете зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

После шести дней соревнований в активе немецких спортсменов 9 "золотых", 2 "серебряных" и четыре "бронзовые" медали.

Сразу на второе место в зачете поднялась команда Норвегии, которая 15 февраля выиграла сразу три олимпийских "золота". Норвежцы уже выиграли 17 наград (6 золотых-7 серебряных-4 бронзовых) и на третье место опустились Нидерланды - 12 (5-5-2).

 

Наконец, причастной к медали в этот день в определенной степени стала и Украина. Уроженка Обухова Елена Савченко, которая уже 15 лет выступает за Германию, выиграла олимпийское "золото" в фигурном катании среди танцевальных пар. Савченко до 2000 года выступала за Украину.

Выступления же украинских спортсменов в этот день далеки даже от первой десятки. В горнолыжном спорте Иван Ковбасюк занял 49-е место, а Ольга Кныш остановилась в квалификации с 53-м результатом.

В лыжных гонках (свободный стиль, 10 км) Марина Анцибор заняла 46-е место и Татьяна Антипенко - 52-я.

В смешанной эстафете в санном спорте сборная Украины в составе Антона Дукача, Александра Оболончика, Романа Захаркива и Елены Шхумовой заняла последнее, 13-е место.

В индивидуальных гонках в биатлоне Юлия Джима показала 20-й результат, а Артем Тищенко - 29-й.

16 февраля, в Пхёнчхане будет разыграно семь комплектов медалей. В биатлоне в этот день выходной перед субботними гонками масс-старта.

Николай Аврамчук для УП
Темы: Олимпиада
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