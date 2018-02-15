Столкновения под Соломенским судом: 4 человека госпитализировали
15 февраля в столкновениях у здания Соломенского районного суда Киева, где выбирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, пострадали 20 человек с обеих сторон.
Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.
Четверо пострадавших госпитализированы.
Сейчас правоохранители выводят задержанных в зале суда во время драки. Вывели около 10 человек.
Вход в помещение суда полностью заблокировали до вывода всех задержанных.
По данным корреспондента УП, задерживают в основном представителей батальона "Донбасс", а так называемых одесских "титушок", которые поддерживали Труханова, не задерживают.
Как сообщалось ранее, под Соломенским судом произошли столкновения и задержания, один правоохранитель получил пулевое ранение.
Конфликт завязался между так называемыми "титушками", которые поддерживали Труханова, и националистами, когда первые начали выходить из зала суда.
13 февраля в НАБУ подтвердили объявления подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и 3 чиновникам мэрии Одессы по статье о присвоении имущества.
По мнению следствия, размер ущерба, причиненного государству в результате преступной схемы – 185 млн гривен.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд арестовать Труханова с альтернативой залога в сумме 50 млн гривен.
Однако суд отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.
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